Virada Carnavalesca promete agitar o final de semana na Barra dos Coqueiros

13/02/20 - 06:25:18

A festa momesca será agitada com artistas sergipanos e nacionais e contará também com cortejo pelas ruas, teatro, dança, batalha de Break e MC’s, além de feirinha gastronômica e de artesanato.

No próximo sábado(15), a Praça de Eventos da Atalaia Nova, situada na Barra dos Coqueiros, vai receber a Virada Carnavalesca. A festa momesca será agitada com artistas sergipanos e nacionais e contará também com cortejo pelas ruas, teatro, dança, batalha de Break e MC’s, além de feirinha gastronômica e de artesanato. O evento é promovido pelo Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, em parceria com a prefeitura da Barra dos Coqueiros.

O secretário de turismo da Barra dos Coqueiros, Tinho Martins, ressaltou a importância da Virada Carnavalesca para a cidade.“Há muito tempo que não recebíamos um evento deste porte aqui na Barra e isso só foi possível graças ao apoio do governo de Sergipe Estamos preparados com a equipe de segurança em parceria com as secretarias do município, e Polícia Militar. As pousadas, bares e restaurantes também estão com as estruturas prontas para receber os foliões”, informou.

“É muito importante os espaços de manifestações culturais, desenvolvimento econômico e inclusão social para os mais variados segmentos. Essa parceria mostra a preocupação e a iniciativa de buscar alternativas. Desta maneira, o governo tem estimulado a interiorização como forma de fortalecer integramente a cultura sergipana e a economia criativa ”, destacou a presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE), Conceição Vieira.

O evento faz parte do V Festival Sergipano de Artes e conta com patrocínio do Fundo Nacional da Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania. A Virada Carnavalesca é gratuita e livre para todas as idades.

Programação:

16h30- Vikings e o Reino Saqueado (PR) – Teatro de Rua

17h- Cortejo carnavalesco com a Orquestra Cajuína (SE)

18h30- Grupo Percussivo Batalá (SE)

19h- Banda Omo Oxum (SE)

20h30-Grupo Folclórico Samba de Coco (SE)

21h- Patrícia Polayne (SE)

22h30- Artigo 163 (SE)

22h30 Batalha de Break – Eliminatória

23h-Tássia Reis (SP)

00h30- Batalha de MC’s – Eliminatória

01h-Cordel Do Fogo Encantado (PE)

02h30-Final das Batalhas de Break e de MC – Final

03h-Selváticas (SE)

04h30- Mopho (AL)

+ Feirinha de Artesanato

+ Feirinha Gastronômica

+ Atividades Esportivas

ASN