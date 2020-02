Batalhão da Restauração é selecionado para integrar o Conselho de segurança pública

14/02/20 - 04:56:17

O Batalhão da Restauração se candidatou e foi aprovado para participar do Conselho Estadual de Segurança Pública. A instituição foi selecionada em função do trabalho que desempenha no acolhimento de dependentes químicos na prevenção às drogas.

O conselho de segurança pública tem o objetivo de influenciar nas decisões do governo do estado sob a redução da violência em Sergipe.

A aprovação do Batalhão neste conselho é a demonstração de que a instituição está realizando um trabalho sério no estado, onde repercute na saúde pública, na ação social e na segurança pública.

Segundo o Comandante do Batalhão da Restauração, Capitão Samuel, o trabalho da instituição é muito sério e bem para ajudando muito a população. “Fazemos o acolhimento daqueles que precisam na prevenção de adolescentes e adultos, sempre no caminho de ajudar a população sergipana”, afirma.