CAPITÃO SAMUEL VAI A BRASÍLIA PARA DISCUTIR NOVAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

14/02/20 - 13:41:26

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) foi à Brasília(DF) na manhã desta sexta-feira (14), onde participou de uma reunião na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senapred), no Ministério da Cidadania.

Além da equipe técnica da Senapred, participou da reunião a missionária Michele, que será presidente da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas e da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas Evangélicas. A reunião teve o objetivo de discutir sobre o fortalecimento da política de acolhimento e tratamento da dependência química.

Na oportunidade também foi discutida a mudança do ministério, onde o ministro Osmar Terra é substituído pelo Ministro Ônix. Com isso, buscamos o fortalecimento da política de prevenção às drogas e da política de acolhimento aos dependentes químicos com a chegada do novo ministro da Cidadania.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria