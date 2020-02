Colaboradores do Batalhão da Restauração se especializam em dependência química

14/02/20 - 13:51:26

Na manhã desta sexta-feira, 14, a equipe técnica do Batalhão da Restauração e assessores de gabinete do deputado estadual Capitão Samuel participam de estudo técnico sobre comunidade terapêutica e dependência química feminina no estado de Alagoas.

Os estudos irão fortalecer o mandato do parlamentar na questão das legislações da política sobre drogas e drogadição feminina em Sergipe. Além disso, o curso irá fortalecer a instituição Batalhão da Restauração através de experiências que os colaboradores e voluntários irão adquirir com a visita.

O batalhão vai inaugurar uma filial para o acolhimento da dependência química feminina, onde irá ofertar vagas apartir do mês de março. Vale lembrar que a obra está em fase de conclusão e dentro das existências da RDC para o funcionamento de uma comunidade terapêutica.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria