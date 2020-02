CONIVALES DISCUTE CAPTAÇÃO E RECEBIMENTO DE EMENDAS COM CNM E PARLAMENTARES

14/02/20 - 16:01:35

O presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES), Franklin Freire (prefeito de Amparo do São Francisco/SE), juntamente com o superintendente do Consórcio , Marcos Barroso, e o procurador Geral da entidade, Edson Souza, participaram de reuniões essa semana em Brasília.

Eles estiveram com a equipe técnica da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), para tratar de temas relacionados aos consórcios públicos, em especial no que diz respeito à captação de recursos para desenvolvimento de ações de saúde voltadas às Média e Alta Complexidades.

Os representantes do CONIVALES apresentaram as ações que já vêm sendo desenvolvidas pelo Consórcio. O que chamou a atenção da equipe da CNM foi o volume de atividades e serviços desenvolvidos em tão pouco tempo de existência. A confederação reforçou o convite para que a direção do Consórcio participe da Marcha Nacional dos Prefeitos, que ocorrerá no final do mês de maio, ocasião em que consórcios públicos serão tema de um painel específico.

EMENDAS

Os representantes do CONIVALES também estiveram no gabinete da senadora Maria do Carmo, onde fora realizada uma produtiva reunião com sua assessoria para tratar da destinação e liberação de recursos para o consórcio através de emenda parlamentar.

“A senadora tem sido uma grande parceira do CONIVALES, destinando no ano de 2018, emenda de bancada no valor de R$ 20 milhões (orçamento 2019) e, no ano de 2019 (orçamento 2020) outra emenda de bancada no montante de R$ 14 milhões. Essas emendas, juntamente com a emenda de R$ 2 milhões (orçamento 2020) também destinada pelo senador Alessandro Vieira, possibilitarão a criação e manutenção do Centro Clínico de Diagnóstico do CONIVALES, ampliando o acesso aos cidadãos dos municípios consorciados a exames e consultas de média e alta complexidade”, afirmou o presidente Franklin Freire.

Ao final da reunião, a senadora disponibilizou toda a estrutura do seu gabinete para o agendamento de reuniões com o Ministério da Saúde para apresentar propostas de regulamentação do recebimento de emendas e recursos pelos consórcios públicos de todo o país.

Por ascom Conivales