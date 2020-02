ENERGISA E SMTT REALIZAM AÇÕES EDUCATIVAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

14/02/20 - 17:00:45

Blitz alerta os condutores sobre os riscos de dirigir alcoolizado e será realizada novamente na próxima terça-feira, 18, em Aracaju

Conscientizar a população sobre o risco de misturar bebidas alcoólicas com direção foi o foco da ação realizada na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro, pela Energisa Sergipe em parceria com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), no cruzamento das avenidas Beira Mar e Tancredo Neves, na capital sergipana. A iniciativa, que antecede o feriado prolongado de Carnaval, buscou intensificar a conscientização para um dos períodos festivos de maiores incidências de acidentes de trânsito. Na próxima terça-feira, 18, a ação será realizada na faixa de pedestres da avenida José Carlos Silva, próximo ao Terminal DIA.

Os agentes da blitz educativa abordaram os condutores que paravam no semáforo, distribuíram material gráfico de conscientização e passaram mensagens de segurança no trânsito. A ação contou também com intervenções teatrais e lúdicas do grupo teatral Cones. Após a abordagem no trânsito, as equipes da Coordenadoria de Educação para o Trânsito da SMTT e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Energisa seguiram para a sede da concessionária de energia para sensibilizar os colaboradores.

O presidente da Cipa e gerente do Departamento de Operação da Energisa, Thiago Martins, destaca que ações educativas envolvendo a comunidade são de grande importância para ajudar a disseminar a cultura de segurança, que é um dos principais valores da empresa. “Esta parceria com a SMTT visa reforçar a importância da direção segura, para não dirigir alcoolizado e não utilizar celular ao dirigir, por exemplo, pois as consequências dessas atitudes podem afetar tanto a própria vida, quanto colocar em risco a de milhares de pessoas. Também aproveitamos a oportunidade para trazer esta ação de conscientização para nossos colaboradores de forma a refletir sobre a sua postura no trânsito durante a execução das atividades bem como em seus momentos de lazer, em especial neste período de carnaval”, explica.

Para a supervisora da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT, Heloísa Rezende, é uma satisfação contar com parcerias para a realização de ações preventivas. “Uma ótima surpresa contar com funcionários da Energisa para nos acompanhar, observar o trânsito e perceber os perigos. A SMTT está sempre disposta e aberta a parceiros, como a Energisa, que queiram trabalhar realmente para um trânsito mais seguro e humano. É sempre bom ter parceiros com responsabilidade com a sociedade”, ressalta.

Confira algumas consequências de dirigir alcoolizado:

– Envolver-se em acidentes, colocando em risco a sua vida, de familiares, amigos e outras pessoas;

– Provocar danos à rede elétrica, causando transtornos a milhares de pessoas;

– Prejuízos materiais com o seu veículo e com custos de indenização pelo poste danificado;

– Sanções penais, como prisão de seis meses a três anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir.

