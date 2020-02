Energisa prepara Aracaju para a realização de bloquinhos de carnaval

A ação faz parte do Plano Verão, que é realizado pela concessionária de energia durante o período de alta estação

Os desfiles de blocos carnavalescos alegram as ruas da capital sergipana e, para garantir a segurança dos foliões e a disponibilidade de energia, a Energisa Sergipe tem intensificado ações de inspeção e manutenção da rede elétrica neste período. O planejamento das equipes contempla os bloquinhos que solicitaram licença aos órgãos municipais para a realização do festejo.

Todos os anos, durante o período de alta estação, que compreende os meses de outubro a março, a Energisa Sergipe realiza o chamado ‘Plano Verão’. A iniciativa busca intensificar as ações preventivas, que já são realizadas pela Energisa ao longo do ano, devido à época habitual de férias, viagens e festividades, que geram aumento no consumo de energia em determinados pontos da cidade.

Com o objetivo de evitar interrupções de energia elétrica nas unidades consumidoras, as equipes realizam serviços preventivos de substituição de isoladores, postes, cabos elétricos, emendas e cruzetas. Neste período, as equipes de plantão são redobradas pela concessionária de energia para que consigam agir de forma rápida e efetiva em casos de interrupções e possam garantir a qualidade da prestação dos serviços ao cliente.

Para desfilarem pelas ruas da cidade, os organizadores dos bloquinhos carnavalescos precisam solicitar autorização prévia de órgãos municipais a fim de minimizar transtornos como poluição sonora, interrupção de trânsito, insegurança e descarte irregular de lixo nas vias. O gerente de Construção e Manutenção da Energisa, Wilton Leal, explica que atua com o apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) para realizar a operação preventiva.

“A Emsurb nos passa todas as informações das solicitações que foram autorizadas, como dia, horário e local, e as nossas equipes preparam a rede elétrica da localidade para a realização da festa. É muito importante que os organizadores informem se haverá uso de trio elétrico para que a gente também possa preparar a rede para a altura de passagem do veículo, elevando a fiação em alguns trechos, e, além disso, para que possamos entrar em contato com as empresas de telefonia e TV, para que também verifiquem essa necessidade”, destaca o gerente.

A Energisa alerta ainda para o risco do uso de serpentinas, principalmente as metalizadas, e outras decorações penduradas na rede elétrica, além de gambiarras e ligações clandestinas, sobretudo em barracas de vendas e ambulantes, e do consumo de bebidas alcoólicas associado à direção de veículos.

“A tentativa de afixar adereços carnavalescos na rede elétrica pode chegar a um acidente grave e até fatal. Além das equipes de manutenção, também teremos equipes de fiscalização nos eventos para impedir o furto e uso irregular da rede elétrica, através de ligações clandestinas. Outro aspecto importante é o consumo de bebida alcóolica. O aumento de colisões em postes nesse período chega a 20,4% a mais do que o restante do ano e, em sua maioria está relacionada à embriaguez dos motoristas”, adverte Leal.

