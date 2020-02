ENTREGA DE NOVOS ÔNIBUS DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO DE ARACAJU

14/02/20 - 17:04:56

A Prefeitura de Aracaju e o Sindicato de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) entregarão, nesta segunda-feira (17), às 8h, os novos ônibus do Sistema de Transporte Urbano da capital. O ato será realizado em frente ao Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, na rua Frei Luís Canelo de Noronha, 42, Conjunto Costa e Silva, bairro Siqueira Campos. O prefeito Edvaldo Nogueira e o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), Alberto Almeida, estão presentes.