EX-PRESIDIÁRIA É PRESA COM CERCA DE MEIO QUILO DE MACONHA EM CAPELA

14/02/20 - 11:20:55

Ela já tinha cumprido pena por tráfico de drogas

Policiais civis da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e da Delegacia de Capela prenderam nesta quinta-feira, 13, Diana Nunes da Silva, de 43 anos de idade.

De acordo com as investigações, a suspeita foi flagrada com meio quilo de maconha, papel alumínio, papel filme, balança de precisão e caderno de anotações com contabilidade de venda de droga.

Diana é egressa do sistema prisional, onde já vinha cumprindo pena por tráfico de drogas. A polícia ressalta que qualquer informação pode ser passada através do Disque-Denúncia, pelo número 181.