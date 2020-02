Fames participa de discussão sobre Programa Alfabetizar Pra Valer

14/02/20 - 13:23:11

Em uma reunião realizada na manhã desta sexta-feira,14, a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), através do seu presidente, Christiano Cavalcante, conheceu e discutiu o Programa “Alfabetizar Pra Valer”. O encontro aconteceu na Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC) e contou com a participação do secretário da pasta, Josué Modesto, da Assessoria de Colaboração e Assistência Aos Municípios (ASCAM) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME).

Foram apresentados, o edital de seleção dos bolsistas, formadores e coordenadores municipais e a portaria que estabelece a regulamentação da concessão de bolsas do programa Alfabetizar Pra Valer. “Como representante dos Municípios, iremos repassar todas as informações e orientações, para que os gestores e suas respectivas secretarias de educação tenham conhecimento deste Programa tão importante que destaca o pacto sergipano pela alfabetização na idade certa”, ressaltou o presidente da Fames.

Após publicação do edital lançado pela SEDUC, já previsto para este mês de fevereiro, as secretarias municipais de Educação terão uma comissão que ficará responsável pelo processo de seleção que atende todos os critérios estabelecidos.

Os municípios que aderirem ao Programa Alfabetizar Pra Valer terão um coordenador municipal, bolsista e formadores que irão atuar na capacitação dos professores do ciclo de alfabetização e acompanhamento pedagógico.

Por Yslla Vanessa

Ascom Fames