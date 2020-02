Gilmar Carvalho: “respeito a decisão do TRE, mas vamos recorrer. Continuo pré-candidato”

14/02/20 - 13:07:46

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE) decidiu por unanimidade na sessão desta sexta-feira (14), pela improcedência da justificativa apresentada pela defesa do deputado estadual Gilmar Carvalho para desfiliação do PSC.

Gilmar havia recorrido ao TRE, buscando viabilizar a sua pré-candidatura à prefeitura de Aracaju, nas eleições deste ano.

Após tomar conhecimento do resultado do julgamento, o deputado Gilmar Carvalho afirmou que “respeito a decisão do TRE, mas vamos recorrer até o final. Minha assessoria jurídica já foi comunicada e no inicio da semana que vem vai recorrer junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”, afirmou Gilmar.

Ao ser questionado sobre a pré-candidatura, Gilmar afirmou que “continua firme. Continuo pré-candidato, até que todos os recursos sejam esgotados. Como disse, vamos aguardar a decisão maior. Até continuo firme e recebendo apoio de amigos”, garantiu o deputado.

Munir Darrage