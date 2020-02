Ibrain destaca importância da prevenção do câncer infantil

14/02/20 - 15:42:52

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC), preocupado com os novos casos de câncer infanto-juvenil no Brasil, e em meio às comemorações do Dia Internacional da Luta Contra o Câncer Infantil, celebrado neste sábado (15), destaca a importância da prevenção para o diagnóstico precoce da doença.

Ibrain justifica que o câncer é uma doença que vem destruindo muitas famílias, ceifando vidas e que o atraso no diagnóstico em crianças pode tornar o tratamento praticamente irreversível. O parlamentar chama a atenção dos pais para a sua preocupação.

“Neste sábado celebramos o Dia Internacional da Luta Contra o Câncer Infantil e essa é uma das bandeiras do nosso mandato. Acho que tanto o parlamento, quanto os diversos setores da imprensa devem buscar conscientizar as pessoas sobre a importância de fazer o devido acompanhamento da criança, para buscar o diagnóstico preciso”, explica o deputado.

Em novembro passado, Ibrain teve uma indicação aprovada na Assembleia Legislativa de Sergipe quando ele solicitou ao governo do Estado a criação do Serviço de Atendimento Móvel para a realização do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil no Estado de Sergipe.

“Eu tenho conhecimento do trabalho que vem sendo realizado no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), por profissionais abnegados, mas nós temos que aproveitar a passagem desta data (15 de fevereiro) para intensificar as campanhas, conscientizando os pais para os principais sintomas da doença. O diagnóstico precoce tem levado a cura de diversas crianças. O tratamento de quimioterapia evoluiu muito”, completou Ibrain Monteiro.

Da Assessoria de Imprensa