IFS oferta oficina para reutilização da lona de banners

14/02/20 - 11:09:23

O Instituto Federal de Sergipe, campus Aracaju, está ofertando vagas para uma oficina de reutilização da lona de banners. As inscrições são gratuitas, estão abertas no Sistema de Publicações, Sispubli, no endereço eletrônico http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/eventos , mas as vagas são limitadas. São 15 para todo o público – comunidade interna e externa do IFS. Para se inscrever, é necessário ter habilidade em corte e costura.

A oficina acontecerá em 7 de março, um dia de sábado, das 8h às 12h, na área interna do estabelecimento Arte Estofados, localizado na rua Rafael de Aguiar, 735, bairro Pereira Lobo, em Aracaju. Os participantes produzirão sacolas, bolsas, puffs, entre outros produtos, com a perspectiva de aumento de renda familiar, e receberão certificados.

Serão utilizadas, na produção dos produtos, duas máquinas tipo reta industrial e uma máquina especifica para couro, pelo fato da lona de banner ser um material grosso. A oficina é resultado do projeto Recicla Banners lançado em dezembro de 2018, por meio do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX/IFS), pela professoras Sheilla Costa dos Santos, mestre do curso técnico em Edificações, e Marilda Colares Jardelina dos Santos, mestre do curso técnico em Segurança no Trabalho.

Além de evitar o descarte incorreto, principal objetivo do projeto, a lona é reaproveitada na fabricação de produtos sustentáveis. O campus Aracaju do Instituto Federal de Sergipe possui, desde 2019, caixa coletora para o público em geral descartar lonas usadas . Os banners deixados no ponto de entrega voluntária do campus são separados , limpos e organizados para utilização na oficina.

“Reaproveitar a lona acarreta na diminuição da geração de resíduos sólidos, e agrega valor ao material. Com a implantação da oficina os participantes inscritos produzirão produtos com uma perspectiva de aumento de renda familiar. Espera-se, ainda, evitar o acúmulo de banners utilizados em apresentação de trabalhos acadêmicos, valorizando a reutilização de seus pôsteres em prol da saúde ambiental”, avalia a professora Marilda Colares, coordenadora-geral da oficina.

A equipe participante da oficina é formada pelos professores voluntários Sheilla Costa dos Santos e José Sérgio Filgueiras Costa, aluno bolsista Luiz Felipe Bispo Viana e os estudantes voluntários Carlos Gomes da Silva Júnior, Dayana Kelly Araujo Santos e Layse Souza Sampaio.

IFS/campus Aracaju