Informação e entretenimento para receber os novos alunos do curso de Direito no campus Propriá

A aula inaugural apresentou uma palestra sobre marketing jurídico e uma animada atividade interativa

A recepção aos novos alunos do curso de Direito, campus Unit Propriá, foi um misto de entretenimento e muita informação. A aula inaugural preparada pela coordenadora Samyle Oliveira começou com a palestra de um egresso do curso de Direito da Unit, o advogado Pedro Lisboa, cujo tema foi “Bem-vindo(a) a era da maior oportunidade para o estudante de Direito”.

Especialistas na área jurídica afirmam que o advogado é treinado na academia para ser o operador, mas quando o assunto é empreender em seu próprio escritório, algumas habilidades podem faltar. Pensando nisso a coordenação do curso promoveu uma palestra sobre marketing jurídico.

“Esse tema de suma importância tanto para ingressantes quanto para os veteranos, pois discute as inúmeras possibilidades de projeção da imagem profissional por meio da produção de conteúdo técnico-jurídico de qualidade nas redes sociais”, ressaltou a coordenadora.

Pedro Henrique Lisbôa Prado, é pós-Graduado em Direito Médico pela Universidade Católica de Salvador – UcSal/BA, MBA em Gestão de Saúde pela FGV, Instrutor de Marketing Jurídico, sócio nominal do escritório Lisbôa Prado Advocacia, trouxe a experiência de quem já atua no segmento e orientou sobre as vedações do código de ética e disciplina e estratégias nas redes sociais.

“O marketing jurídico é uma realidade paras os jovens advogados. Falar sobre esse tema para dezenas de pessoas em Propriá foi um prazer. Espero que os alunos tenham percebido a importância que o tema tem para o desenvolvimento de suas carreiras”, falou Pedro Henrique.

A advogada e professora Letícia Esteves da Costa Mothé Barreto, também egressa da Universidade Tiradentes, especialista em Ciências Criminais pela Guanambi/BA, especialista em Direito Eleitoral pela PUC/MG, Conselheira da Jovem Advocacia OAB/SE (2016-2018) e sócia-proprietária do Escritório Mothé & Romão – Advogados Associados falou com relação às situações específicas de administração e gestão de um escritório de advocacia.

“O marketing jurídico é extremamente importante para qualquer estudante de direito. Através dele a inserção no mercado de trabalho torna-se mais fácil e o alcance das redes sociais permite um crescimento profissional mais acentuado. Uma produção de conteúdo de forma humanizada e com direcionamento a público alvo, agrega valor pessoal e ainda traz possíveis clientes. Hoje já não é mais opção, marketing jurídico é uma exigência do mercado,” afirmou Letícia.

Após as palestras, calouros e veteranos participaram de algumas atividades interativas, a exemplo de uma brincadeira para descobrir qual é a música com o imitador de um apresentador de televisão que imortalizou o divertido quadro. Tudo ao som de uma bandinha de frevo.

“Receber os novos alunos e alunas é sempre motivo de muita alegria, razão pela qual cuidamos de tudo com muito carinho. A ideia foi estimular a criatividade e inovação, bem como o pertencimento”, concluiu Samyle Oliveira.

