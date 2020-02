Instrutores do Senar participam de Encontro Pedagógico

14/02/20 - 14:02:57

Discutir novas metodologias educacionais foi o objetivo do Encontro Pedagógico com os instrutores do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE, que aconteceu nos dias 13 e 14 de fevereiro. Os instrutores atuam realizando treinamentos e cursos no campo.

O gerente técnico do Senar/SE, Saymo Fontes, explica que o objetivo do encontro é alinhar metodologias e desenvolver novas técnicas instrucionais para serem utilizadas nos treinamentos oferecidos pelo Senar. “Um momento de troca de experiências, atualização das metodologias e buscar alinhar as nossas ações”.

O instrutor Antônio Martins destaca que o encontro é importante pela troca de experiência e a atualização de boas práticas. Segundo Antônio, é preciso entender as demandas do homem do campo para desenvolver um bom trabalho.

“Temos que fazer um trabalho coordenado. Não adianta o Senar pensar em uma estrutura de trabalho, se os executores, mobilizadores e todas as pessoas diretamente em contato com o homem do campo, não entregarem o que é necessário, por isso a importância do evento”, afirma.

Para a instrutora Leilane Meira Matos Pereira, o encontro presencial traz resultados positivos pela troca de conhecimento com outros instrutores, permitindo conhecer realidades diferentes.

“Esses encontros são extremamente necessários e um dos motivos é a troca visual. A troca de experiência que fizemos no encontro foi muito importante para aumentar o conhecimento e conhecer novas realidades”, pontua.

Por Adriana Freotas

Foto assessoria