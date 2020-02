JEFFERSON LIMA PARTICIPA DE PROTESTOS DO INSS E PETROBRAS EM ARACAJU

14/02/20 - 16:21:37

O presidente municipal do PT, Jefferson Lima, esteve presente e deu sua contribuição nos protestos em prol do Dia Nacional em Defesa da Petrobrás e do Dia Nacional de Mobilização Contra o Desmonte do INSS, na manhã desta sexta-feira, 14. O intuito das ações organizado pelos trabalhadores e trabalhadoras de Aracaju é somar nas lutas pela redução dos preços dos combustíveis, na defesa da aposentadoria do povo e em defesa do Brasil.

A greve dos funcionários da Petrobrás entra em seu 14º dia, e de acordo com Jefferson, os empregos diretos e indiretos gerados ameaçam a movimentação da economia. “O fechamento de fábricas e a venda de refinarias aumentam o desemprego no país e pesa no bolso da população, provocando sofrimento com os preços abusivos dos combustíveis”, pontuou Jefferson.

Protesto do INSS

Em frente à Sede do INSS também aconteceu protesto à favor do Dia Nacional contra o Desmonte da Previdência para alertar a povo sobre as consequências da política de sucateamento adotada pelo governo, e Jefferson também deu sua contribuição na luta pela classe trabalhadora.

“O caos no INSS é resultado da política contrária à existência de serviço público e pró-privatização do governo de Jair Bolsonaro, que congelou investimentos e cancelou os concursos públicos, resultando no fechamento de agências por falta servidores” protestou Jefferson.

Por Vinícius Andrade

Foto Assessoria