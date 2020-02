Município de São Cristóvão garante piso salarial dos professores

14/02/20 - 15:47:36

São Cristóvão é um dos 14 municípios, dos 74 sergipanos, que reajustou o piso salarial dos professores da rede municipal.

O prefeito Marcos Santana, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed), se reuniu com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe (Sintese) e definiu o aumento de 12,84% para o ano de 2020. Com isso, o vencimento inicial do salário do magistério passa de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,24.

Na ocasião, o prefeito também endossou a preocupação da gestão em quitar o déficit com a categoria deixado pelas antigas gestões, o que causou diversas quedas nos salários dos professores.

“Nos próximos meses, pretendemos cumprir a obrigação que o município tem para com os professores, resolvendo as perdas salariais que a categoria sofreu ao longo de décadas com a aprovação de forma arbitrária de leis que reajustaram o valor do piso de 2011 e 2012, além de reduzir a regência de classe de 25% para 1%. Com isso, os professores tiveram redução salarial de mais de 30% de seus salários, além de exoneração, resultando em mais de 60 dias de greve”, pontuou.

Estrutura

Os investimentos na readequação das unidades de ensino já somam investimentos na ordem de R$ 1.217.000,00. Os reparos têm sido realizados por parte da prefeitura nas estruturas físicas das escolas da rede municipal da Educação. Uma dessas unidades é a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Manuel Assunção, no Parque Santa Rita. A ação integra uma série de melhorias nas escolas, (pintura, troca de forro, substituição de calhas de luminárias, troca de lâmpadas e de reatores, troca das descargas sanitárias, fiação elétrica dos banheiros, bem como a recuperação da calçada e a adaptação para a acessibilidade de pessoas com deficiência na calçada e nos banheiros da escola), que está sendo executada pela Secretaria Municipal da Educação (Semed).

Outra ação da gestão municipal é a climatização das escolas, a exemplo da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Martinho de Oliveira Bravo, no Rosa Elze. Ao todo sete escolas já passaram por esse processo. Na próxima quinta-feira (20), a Escola Municipal (EMEF) Antônio Carlos Leite Franco será entregue toda climatizada e requalificada.

“A ideia é transformar nossas escolas em centros de excelência, não somente no aspecto físico, mas também no aspecto pedagógico. Nós queremos dar a nossa parcela de contribuição para esse país. É o melhor investimento que podemos fazer, pois sabemos que a educação é instrumento que pode mudar a sociedade”, declarou o prefeito Marcos Santana.

As obras são realizadas pela equipe de obras da Semed e empresa de manutenção contratada.

Material escolar

Com aporte de R$ 380.000,00 adquiridos junto ao Fundo Nacional de Educação (FNDE), a Semed adquiriu material didático específico para os alunos do 4º e 5º e 8º e 9º ano com o objetivo de elevar o desempenho dos alunos na Prova Brasil.

Capacitação

A capacitação continuada dos docentes também faz parte das melhorias na rede de ensino. Nesta quarta (12), ocorreu o início da jornada pedagógica com o objetivo de agregar novos conhecimentos para a formação de alunos e professores.

“Com certeza nos saímos daqui com um aprendizado mais avançado para aplicarmos nas nossas unidades de ensino. A atual gestão tem feito o possível para que todas as unidades tenham uma educação de qualidade.”, disse a diretora EMEF Dr. Martinho de Oliveira Bravo, Rosilda Machado.

Da assessoria