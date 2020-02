Associações Militares deflagram “Operação Polícia Legal” na próxima quarta-feira, dia 19″

14/02/20 - 16:46:00

Um militar disse que “como não se pode paralisar e também nesse dia não dá pra lavrar flagrante, o ritmo será na velocidade da tartaruga. Depois na velocidade do peixe”.

As Associações Unidas da Polícia Militar, divulgaram na tarde esta sexta-feira (14) uma nota, onde informam que “no último ato em Frente a Alese, a categoria decidiu unir-se às demais categorias da Segurança Pública no dia 19, em frente ao Palácio dos Despachos”.

A nota diz ainda que “o dia será de mobilização e conscientização de que “sem luta não há conquista”. O heroísmo dos Militares de Sergipe tem sido pago com atraso e defasagem salarial grave e sem precedentes. Os profissionais da segurança pública farão doação de sangue no IHHS- Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe as 7h”.

Durante o ato, serão distribuídas as cartilhas do Policia Legal, ações que abrangem Policiais e Bombeiros Militares, que orientará esses profissionais a agir estritamente dentro do dever legal.

Sobre o motivo da movimentação e da deflagração do “Polícia Legal” a categoria alega que “são 7 anos sacrificando suas famílias e agora precisa de um basta. Os militares são reféns dos bicos e dos extras pra completar sua renda. Sofrem com descaso do Governo do Estado que nada tem feito para melhorar as condições de trabalho e dar dignidade aos homens e mulheres que até aqui têm honrado com seus deveres”.

Com informações da assessoria

Munir Darrage