Alese:palestra traz foco em descoberta do autoconhecimento

14/02/20 - 15:26:43

“Aprendi coisas simples que vão me ajudar no dia a dia tanto na área profissional, quanto na área pessoal”, essa é a opinião de Tarciso Luiz, jovem do programa Aprendiz Integrado. Ele e mais 45 participantes acompanharam a palestra “Como descobrir as reais metas e alcançar o sucesso” na manhã desta sexta (14), no auditório Francisco Passos da Elese com a palestrante Geisa Kaline.

Servidores, jovens do Programa e público em geral participaram de dinâmicas e aprenderam um pouco mais sobre como enfrentar desafios e alcançar os próprios sonhos. A diretora da Escola, Isabela Mazza e a professora do Programa Aprendiz Integrado também participaram do evento.

Para a técnica legislativa do Controle Interno da Elese, Edivania Dantas, a palestra ajudou a relembrar a importância do planejamento pessoal. “Gostei sim! Me trouxe mais auto estima… Faz a gente repensar a nossa programação anual, que às vezes não é feito”, relata Dantas.

A palestrante explicou que muitas vezes as pessoas se sabotam em seus próprios sucessos. “Este tipo de comportamento não faz as pessoas enxergarem suas próprias potencialidades e investir em soluções práticas para conquistar o que é almejado. Todos nós temos vários desejos, mas precisamos saber priorizar para não desistir”, diz a Coach.

O próximo curso com o tema “Proatividade”, da palestrante Miriam Mendes, está marcado para os dias 19 e 20 de março.

Foto Tarciso Nino (Assessoria de comunicação/Elese)

Fernanda Queiroz (Assessoria de comunicação/Elese)