Polícia Federal realiza operação e cumpre mandado de buscas em um apartamento

14/02/20 - 08:22:57

Agentes da Polícia Federal realizam desde as primeiras horas desta sexta-feira (14) uma operação e estão neste momento realizando buscas no apartamento de um empresário que estaria envolvido com desvio de verba pública.

O escritório do empresário que teve apartamento vasculhado na manhã de hoje, também está sendo visitado pela Polícia Federal neste momento. Não há informações sobre qual ramo comercial o empresário é ligado.

Mais informações em instantes

Colaborou com informações o radialista Alex Carvalho