POLICIAIS MILITARES DO 7º BATALHÃO RECUPERAM MOTO INSTANTES APÓS O ROUBO

14/02/20 - 05:19:01

No início da tarde desta quinta-feira (13), Policiais Militares do 7º BPM após acionamento via 190 iniciaram diligências na busca de elementos que haviam roubado o uma moto CG 160 FAN de um cidadão na zona rural da cidade de Lagarto.

Os policiais agiram rápido e conseguiram localizar os indivíduos, que diante do acompanhamento policial abandonaram o veículo e fugiram, entrando em um matagal e, apesar dos esforços dos policiais militares, os elementos não foram localizados.

A motocicleta foi recuperada e encaminhada à Delegacia Regional de Lagarto a fim de ser devolvida ao seu proprietário.

Com informações e foto do sub-tenente Heliomarto Rezende