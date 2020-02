SINDIJOR garante carga horária de 25h e ampliação de vagas para jornalistas

14/02/20 - 06:18:48

Em reunião na manhã desta quinta-feira (13), na Câmara Municipal de Aracaju, com o presidente Nitinho Vitale, o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Sergipe (SINDIJOR-SE), Edmilson Brito, e o ex-presidente e atualmente diretor de Imprensa e Comunicação da entidade sindical, Paulo Sousa, cobraram do presidente da Câmara de Vereadores a ampliação do número de vagas no concurso para o cargo de jornalista, bem como a adequação da carga horária.

Ficou deliberado pelo presidente da Câmara que a carga horária de 40 horas por semana, prevista no edital do concurso, será reduzida para 25h em respeito a Lei Federal 972, que regulamenta a profissão de jornalista no Brasil. Também em respeito ao que ficou acordado em 2018 com a direção do SINDIJOR, Nitinho determinou a ampliação das vagas, passado de apenas uma vaga para três, além de cadastro de reserva.

“Foi um equívoco a divulgação do edital com essas falhas, mas já estou determinando à presidente da comissão do concurso a imediata correção, cumprindo a carga horária exata que a lei do jornalista determina. Também estou determinando que aumente o número de vagas para jornalista, saindo de uma para três vagas e mais o cadastro de reserva. Assim, cumpro com o que acordamos lá atrás, em 2018 com o SINDIJOR, que foi a criação do cargo de jornalista na casa e a inclusão desses profissionais no concurso”, disse Nitinho em reunião com a direção do sindicato.

Para o presidente do SINDIJOR, Edmilson Brito, a confirmação da carga horária de acordo com a lei do Jornalismo e a ampliação das vagas reforçam o compromisso da entidade com o fortalecimento da categoria.

“O diálogo é importante e deve prevalecer sempre, tanto que conseguimos reduzir a carga horária de 40h para 25h e ampliamos as vagas, saindo de uma para três. Tudo isso é fruto do trabalho sério e comprometido com a valorização dos jornalistas e do Jornalismo. O próximo passo agora é a preparação dos colegas jornalistas através de um cursinho que estamos oferecendo e que já está com as inscrições abertas no sindicato. Os interessados devem ligar para o telefone: 3043-8007 ou ir diretamente ao sindicato”, comemora Edmilson.

A reuniu com o presidente Nitinho também contou com a presença do jornalista Bruno Almeida, coordenador da TV Câmara e ex-diretor do SINDIJOR.

O concurso para jornalista da Câmara é mais uma conquista histórica do SINDIJOR, que também conseguiu incluir vagas para jornalista no concurso realizado em 2018 pela Assembleia Legislativa de Sergipe.

Fonte: SINDIJOR

Foto: Bruno Almeida