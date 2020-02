Torugo Teles anima a noite de domingo com muito axé e alegria

14/02/20 - 09:10:56

Músico apresenta-se no dia 16 de fevereiro, no Shopping Jardins em Aracaju (SE)

Domingo é dia de reunir as pessoas queridas e curtir a boa música ao vivo no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Durante o mês de fevereiro, o ritmo empolgante da festa mais popular no Brasil dá o tom das apresentações nas praças de alimentação. Dando continuidade ao especial ‘Sucessos de Carnaval’, Torugo Teles interpreta sucessos do axé no próximo domingo, 16 de fevereiro. O pocket show acontece na Praça de Alimentação Jardins e animação começa às 19 horas. O acesso é gratuito. Basta levar a sua boa energia e curtir!

O especial ‘Sucessos de Carnaval’ segue alegrando as noites de domingo no Shopping Jardins até o final do mês. Encerrando a programação, no dia 23 de fevereiro, Dana Estavo comanda a folia na Praça de Alimentação Arcos e interpreta hits das divas do Carnaval, como Ivete Sangalo e Claudia Leitte. Vista-se de alegria e curta o ‘Jardins Folia 2020’!

Sucessos de Carnaval

O quê? Durante o mês de fevereiro, o projeto Viva Música homenageia os ritmos da maior festa popular do Brasil. Neste domingo, 16 de fevereiro, Torugo Teles canta ‘Axé Pop’ na Praça de Alimentação Jardins.

Quando? Todos os domingos, às 19 horas.

Onde? Praças de alimentação Jardins e Arcos do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br

Programação:

16 de fevereiro – 19h – Praça de Alimentação Jardins

Torugo Teles canta ‘Axé Pop’

23 de fevereiro – 19h – Praça de Alimentação Arcos

Dana Estavo apresenta ‘As Divas do Carnaval’

Foto: Divulgação

Fonte Shopping Jardin