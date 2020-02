UNIDADE DO INSS DA IVO DO PRADO É ARROMBADA E MONITORES SÃO FURTADOS

14/02/20 - 07:04:16

Os servidores do INSS da unidade localizada na Avenida Ivo do Prado em Aracaju, foram surpreendidos na manhã desta sexta-feira (14) quando chegaram para trabalhar e encontraram o local arrombado.

As informações são de que a unidade foi invadida durante a noite desta quinta-feira (13) e foram levados vários monitores, o que terminou por impedir que haja atendimento hoje. No local não há vigilância e nem câmeras de de segurança, o que pode prejudicar a investigação.

O caso será investigado pela polícia federal, por se tratar de órgão federal.

Com informações do radialista Eron Ribeiro, no programa Comando Geral, da Rádio Jornal