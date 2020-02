Uninassau promove palestra sobre ISTs; Evento acontece no Home Center Ferreira Costa

14/02/20 - 10:22:13

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau Aracaju realiza, nesta sexta-feira (14), às 14h, na sala de reuniões do Home Center Ferreira Costa, a palestra “Conscientização sobre infecções sexualmente transmissíveis – ISTs”, visando o período de carnaval. O evento é direcionado aos colaboradores da empresa.

As palestras serão ministradas por alunas do 10º período do curso de Enfermagem. “O objetivo da abordagem é alertar as para o risco das ISTS e do HIV. Durante o carnaval, muitas pessoas deixam de usar preservativos, contraindo doenças”, falou a supervisora de Estágio da UNINASSAU, Danielle Siqueira Couto Santos.

Ela observou ainda que, durante o período de carnaval, ocorre um aumento no índice de casos de ISTs, sendo importante a conscientização. “As alunas falarão não só sobre prevenção, mas também sobre tratamento e tipo de doenças”, explicou.

O evento é uma parceria do Núcleo de Trabalhabilidade Emprego e Carreiras da UNINASSAU, que promove palestras, oficinas, workshops, entre outros, com o objetivo de facilitar o ingresso dos estudantes no mercado de trabalho por meio do contato direto com empresas. “O Home Center é nosso parceiro para a contratação de jovens aprendizes e a IES considera importante proporcionar a interação de cunho social entre Instituição e empresa”, ressaltou a analista de carreiras do Centro Universitário, Rayane Brito.