Bloquinhos carnavalescos alteram trânsito em vias da capital neste fim de semana

15/02/20 - 09:26:00

No último fim de semana antes do período oficial de Carnaval, 48 blocos carnavalescos serão realizados em Aracaju. Por isso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que haverá alterações no tráfego de veículos em algumas vias da capital. Nesta sexta-feira, dia 14, a partir das 20h, haverá uma interdição no trânsito da rua Zaqueu Brandão até a travessa Frei Paulo, durante o evento de Carnaval do Carro Quebrado.

No sábado, 15, para a realização do bloco Galo do Augusto Franco, será fechada a rua Maria Adolfina Costa e adjacências a partir das 16h. Também no sábado, haverá intervenções pontuais na avenida Antônio Carlos Leite Franco, a partir das 12h, para o bloco “Chego Já”, e na rua Celso Oliva, a partir das 15h, para a passagem do bloco “eu só se fico, se você não só se for”.

Já no domingo, 16, terá o bloco “Vem Ni Mim Arnesto”, no bairro Atalaia, na Passarela do Caranguejo, e haverá alteração no trânsito, a partir das 12h. Os dois sentidos da via serão bloqueados temporariamente e a previsão é que a via seja liberada às 19h. No bairro Jardins, na avenida Jorge Amado, também no domingo, terá o “Bloquinho da Blend”, e haverá bloqueio no trânsito conforme o avanço do cortejo. Já no Siqueira Campos, na rua Bahia, terá o bloco “Saudoso Tuca”, e o bloqueio no tráfego será temporário.

Agentes da SMTT estarão nas regiões para fazer as interdições no tráfego, auxiliar o trânsito e orientar os condutores, informa o superintendente da SMTT, Renato Telles. “Fizemos um planejamento e teremos agentes nos blocos extensos e com previsão maior de público para garantir a mobilidade e segurança no trânsito, e a população deve ficar atenta aos bloqueios e sinalizações. Pedimos que toda a população colabore para um carnaval de paz na nossa cidade: não dirigir sob efeito de álcool, evitar se distrair com o telefone celular no volante, sempre usar o cinto de segurança e atravessar ruas e avenidas utilizando a faixa de pedestre”, recomenda.

Os demais blocos autorizados são de pequeno porte e não causam grandes impactos no trânsito. Os organizadores de eventos menores e de curta duração e/ou que demandam apenas o fechamento de uma ou duas vias residenciais com pouca movimentação foram devidamente orientados pela SMTT sobre as garantias de segurança viária das pessoas. Para esta categoria de blocos e festas, foi pedido um abaixo-assinado dos moradores das áreas afetadas.

Qualquer ocorrência no trânsito deve ser comunicada à SMTT, pelo telefone 118.

Transporte coletivo

No sábado, a partir das 16h, devido à realização do “Galo do Augusto Franco”, os ônibus que circulam pela avenida Dr. José Thomaz D’Ávila Nabuco (antiga Canal 5), na praça Jornalista Orlando Dantas, e no trecho entre as ruas 14 e Promotor José Medeiros, terão os itinerários alterados.

Dessa forma, após o final de linha, os ônibus das linhas 100 CS2 – Circular Shoppings 02 e 703 – Augusto Franco/Siqueira Campos seguirão pela Av. Canal 5, farão o retorno após o Ponto Banese e seguirão pelas avenidas Canal 5 e Murilo Dantas.

Quanto à linha 702, os veículos seguirão pela avenida Josino José de Almeida (antiga Canal 4), entrarão na rua H4, na avenida Canal 5, pegarão o segundo retorno e seguirão pelas avenidas Canal 5 e Murilo Dantas.

Já no domingo, a partir das 14h, por causa do Bloco “Vem ni mim Arnesto”, os ônibus da linha 600 CP1 – Circular Praias 01, que circulam pela Passarela do Caranguejo, após o Terminal Zona Sul (Atalaia), seguirão pelas ruas Juiz Moacir Sobral, Arício Guimarães Fortes, Dep. Clóvis Rollemberg, Av. Melício Machado, retorno, Av. Melício Machado, Rodovia dos Náufragos, retorno, Rodovia dos Náufragos, Av. Dr. Silvio Cabral Santana (Lot. Aruana), Av. Inácio Barbosa/Rod. SE-100.

Fonte e foto SMTT