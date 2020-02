CARRO COLIDE EM POSTE EM POVOADO DE UMBAÚBA E DEIXA UM MORTO E UM FERIDO

15/02/20 - 06:51:04

Um homem de 29 anos morreu na tarde desta sexta-feira (24) após o veículo colidir em um poste na rodovia SE 290, no trecho do povoado Macaquinho, em Umbaúba.

As informações passadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), são de que o passageiro do veículo morreu no local.

Já o condutor do veículo estava acordado, consciente, orientado, com leve escoriação no nariz, região dorsal e perna esquerda, além de dor na perna e em um dos braços.

Foto grupo de whatsapp Pé Embaixo Notícias