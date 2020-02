ESTADO DE SERGIPE SE DESTACA NO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS

O estudo foi promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP)

Sergipe está entre os estados do país que mais avançaram de 2018 para 2019, principalmente nos quesitos Solidez Fiscal e Capital Humano. É o que aponta edição de 2019 do Ranking de Competitividade dos Estados, um estudo promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

A publicação eleva Sergipe em três posições no ranking geral, passando da 25ª para a 22ª, se comparado com o ano de 2018, como um dos estados que mais ganhou posições no último ano.

No quesito Solidez Fiscal, o estado subiu 6 posições, e agora ocupa o 13º lugar, com melhoras nos indicadores de Resultado Nominal, Solvência Fiscal e Resultado Primário.

Além disso, Sergipe também subiu em quatro posições no ranking de Capital Humano, e ocupa a 20ª colocação, após ter alcançado posições melhores nos indicadores de Custo de Mão de Obra, Qualificação de Trabalhadores, PEA com Ensino Superior e Produtividade do Trabalho.

Para o superintendente da Secretaria de Estado da Fazenda, Marcos Vinicius Nascimento, a melhoria é resultado sobretudo das medidas adotadas para ajustar as contas públicas. “A tendência é que esses números sejam melhores com a reforma da previdência aprovado no último ano e que vigora a partir de abril de 2020, e o estado apresenta um resultado ainda melhor em 2020. Cabe ressaltar que os principais gastos são previdência e folha de pessoal e sem o controle desses gastos a gente não consegue avançar na melhoria da situação fiscal”, afirmou.