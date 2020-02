DEPUTADO JOÃO DANIEL DIZ QUE “GOVERNO BOLSONARO PERSEGUE OS MAIS POBRES”

15/02/20 - 06:18:45

“Governo Bolsonaro persegue os mais pobres e fila do Bolsa Família já chega a mais de 1 milhão”, denuncia João Daniel

O tratamento humilhante dado pelo governo Bolsonaro às pessoas mais pobres foi repudiado pelo deputado federal João Daniel (PT/SE), em discurso na Câmara, quando lamentou que a fila do programa Bolsa Família já chega a 1 milhão de pessoas em todo país, especialmente na região Nordeste. Todos os 200 municípios de menor renda do Brasil tiveram recuo na cobertura do programa. “São famílias em estado de miserabilidade que estão na fila, fora do programa, porque o Estado brasileiro mudou”, lamentou.

De acordo com o parlamentar, o governo de Jair Bolsonaro congelou o programa mesmo nas regiões mais carentes do Brasil. Uma a cada três cidades mais pobres do país não teve novos auxílios liberados nos últimos cinco meses. Em um ano, Bolsonaro excluiu 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família. “Voltamos ao patamar de nove anos atrás, de 2010. Só que hoje a economia vai mal, o desemprego é o dobro do que era há 9 anos, com muita precarização. Nesse cenário, um milhão de famílias que se enquadram nos requisitos do programa estão fora, tentando entrar, mas o programa não permite”, relatou o parlamentar.

Em 9 de janeiro de 2004, o presidente Lula sancionou a Lei nº 10.836/2004, que criou o Bolsa Família – maior programa de transferência de renda do mundo. Reconhecido e premiado internacionalmente, o Bolsa Família atende famílias com filhos de 0 a 17 anos e que vivem em situação de extrema pobreza. No entanto, disse o deputado, infelizmente o programa tem sofrido boicote ideológico no governo Bolsonaro, sobretudo, o Nordeste, região em que o presidente tem pouca popularidade e onde o corte foi maior.

Do total de famílias desassistidas, 37% vivem no Nordeste. O Bolsa Família atende hoje 13,1 milhões de lares, menor patamar desde 2011. Apesar disso, apenas 0,23% dos benefícios liberados em janeiro saíram para moradores do Nordeste. No Sul, onde a necessidade é menor, tanto em números quanto em proporção, esse percentual se aproxima dos 10%. No Centro-Oeste foram 6,4%. “Isso mostra que o governo está perseguindo os mais sobres deste país, sobretudo, os da região Nordeste”, afirmou João Daniel.

Para ele, é preciso que a Câmara convoque o ministro da Cidadania para dar explicações. “São milhões de vidas humanas em risco pelo simples capricho da perseguição ideológica de um presidente desastroso que já se mostrou insensível com os mais pobres deste país”, ressaltou o deputado.

Por Edjane Oliveira