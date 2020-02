Policiais militares do 7º BPM e evitam roubo de gado e recuperam 14 animais em Lagarto

15/02/20 - 08:01:53

Os policiais militares do 7º BPM conseguiram evitar que homens roubassem 14 vacas no povoado Brasília, no município de Lagarto e que seriam comercializados após serem abatidos.

A ação policial teve inicio por volta das 4 horas deste sábado (15) quando os militares receberam a informação de que havia um caminhão boiadeiro que estava sendo carregado com animais que estavam sendo retirados da propriedade.

Os militares agiram rápido se deslocando para o local e lá, avistaram um caminhão de cor prata estacionado, tentando embarcar o gado, porém foram impedidos.

Um dos elementos foi preso em flagrante enquanto os comparsas conseguiram fugir pelo mato.

O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia para os procedimentos legais.

Com informações e foto do sub-tenente Heliomarto Rezende