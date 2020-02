PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE SÃO CRISTÓVÃO, CEL ROCHA, VISTA EMPRESÁRIO

15/02/20 - 06:28:42

“Pela cultura, capacidade e visão, caso ele venha a ser prefeito, São Cristóvão será bem representada”. A afirmação é do empresário Adierson Monteiro, proprietário da empresa de transportes Progresso, cuja sede fica no município, ao se referir à visita que recebeu do pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, coronel Henrique Rocha. “Fiquei muito satisfeito”, frisou o empresário.

De acordo com Adierson, durante o diáologo coronel Rocha tratou de questões sociais, do turismo e da economia do município. “Não tenho dúvida de que São Cristóvão será muito feliz com o coronel Rocha”, destacou Adierson, que tem o título de Cidadão Sãocristovense. “Sinto-me filho da cidade. Hoje, 40% dos trabalhadores da nossa empresa moram em São Cristóvão”, afirmou.

Já o pré-candidato Henrique Rocha, que preside o Cidadania no município, disse que Adierson conversou sobre as rotas que a empresa faz na cidade, a infraestrutura viária do município e a possibilidade de expansão.

“Achei muito bom esse contato inicial com o empresariado, pois efetivamente é essa categoria que gera empregos nas cidades, e é disso que o povo precisa. O Cidadania continua fazendo visitas às comunidades e às empesas dedicadas ao nosso município”, destacou coronel Rocha.

Fonte SÓ SERGIPE