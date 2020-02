BOCA JÚNIOR E AMÉRICA FICAM NO EMPATE NA ABERTURA DA 7ª RODADA DO SERGIPÃO

16/02/20 - 07:08:56

A sétima rodada do Sergipão Estadium.Bet, teve início na tarde deste sábado (15) com a partida entre Boca Júnior x América de Pedrinhas, no estádio Fernando França, no município de Carmópolis. Jogando fora de casa o América não se intimidou e abriu o placar com gol do atacante Gil.

Com o resultado negativo a equipe do Boca Júnior foi pra cima e empatou a partida com do atacante Diego Neves. Não demorou muito e os donos da casa viraram com gol de Renan. O time do América não se intimou e empatou o jogo novamente o atacante Gil marcou para os visitantes. Final: Boca Júnior 2×2 América de Pedrinhas.

A sétima rodada terá sequência neste domingo e será falizada no dia 23. Acompanhe os detalhes:

Domingo (16/02)

16h – Sergipe x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Eduardo de Santana Nunes – CBF

Assistente 1: Rodrigo Guimarães Pereira – CBF

Assistente 2: Thiago Emanuel Reis de Albuquerque – CBF

Quarto Árbitro: Marcelo Soares da Silva – Master/FSF

Analista: Raniel de Jesus

Quarta-feira (19/02)

15h30 – Dorense x Confiança, estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores:

Árbitro Central: Diego da Silva – CBF

Assistente 1: Vaneide Vieira de Góis – CBF

Assistente 2: Emerson Fontes Santos – Master/FSF

Quarto Árbitro: Amilton Ferreira Costa – Master/FSF

Analista: Mário Bancilon

Domingo (23/02)

15h30 – Lagarto x FreiPaulistano, estádio Albano Franco, em Simão Dias:

Árbitro Central: Marcel Phillipe Martins – CBF

Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus – CBF

Assistente 2: José Crispim dos Santos Neto – Master/FSF

Quarto Árbitro: Arthur Fernandes Azevedo – FSF

Analista: Raniel de Jesus

Sábado (22/02)

15h30 – Lagarto x FreiPaulistano, estádio Albano Franco, em Simão Dias:

Árbitro Central: Marcel Phillipe Martins – CBF

Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus – CBF

Assistente 2: José Crispim dos Santos Neto – Master/FSF

Quarto Árbitro: Arthur Fernandes Azevedo – FSF

Analista: Raniel de Jesus

Fonte e foto FSF