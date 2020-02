CLIMA QUENTE: SENADOR E JORNALISTA TROCAM FARPAS NAS REDES SOCIAIS

16/02/20 - 10:16:43

Mulheres ligadas ao Cidadania 23 emitiram uma nota na última sexta-feira (17) onde dizem que “jornalista faz ataque misógino à pré-candidata a prefeitura de Aracaju, Delegada Danielle Garcia”.

Segundo a nota, o jornalista André Barros “ela nunca geriu nada, nem a casa dela. Porque ela era delegada então não tinha nem tempo de gerir a casa dela quanto mais um governo, uma prefeitura”.

Para as mulheres que emitiram a nota, “a declaração é misógina, típica de um homem machista e desconectado da realidade das mulheres aracajuanas e brasileiras que trabalham, gerenciam suas casas e cuidam dos seus filhos”. Já André diz que “incrível me acusarem de machismo quando eu próprio vivo paparicando as mulheres sergipanas que estão na politica. Machismo seletivo”.

Neste sábado (15) o caso ganhou repercussão nas redes sociais e o senador Alessandro Vieira (Cidadania) e o jornalista André Barros, trocaram farpas e acusações do grupo de WhatsApp “Política Sem Frescura” e não pouparam criticas um ao outro.

No grupo, o senador Alessandro Vieira disse que “André, Sergipe é terra de muro baixo. Vc tem 52 processos nas costas, segundo o TJSE. Tem de tudo, de despejo a crime contra a administração. Tem condenação por improbidade confirmada no STF, da sua passagem como Secretário. Ninguém aqui é besta e ninguém tem medo. Sua forma de agir é conhecida, mas aqui não vai colar. Os patrocínios recebidos recentemente também são notórios e terão a atenção devida. Com relação à política, vamos seguir como sempre: conversando respeitosamente com aqueles que mostram afinidade com o projeto. Com relação à politicagem, vamos mostrando a verdade”.

Em resposta não menos dura e no mesmo tom áspero, André disse que “meu projeto jornalístico vive de recursos privados mas você gasta o nosso dinheiro. E muito mal. O sr deve quase 40 mil ainda. Isso mesmo… Quem não tiver rabo de palha que acenda o fósforo rsrs. Nao tenho medo dessa turma… Temos até denuncia de agiotagem no grupo. Eu tenho um depoimento em mãos do empresário Téo Santana que, no minimo, precisa ser explicado pela nova chefe da chefatura. Um escândalo”, afirmou o jornalista.

Sobre essa discussão, o jornalista David Leite não perdeu tempo e apimentou ainda mais a conversa do grupo. “O senador-delegado gaúcho Alessandro Vieira – e também sua turma de “novinhos” na política – pode estrebuchar de raiva, coitado, porém, enquanto a delegada-candidata Daniele Garcia não honrar com o pagamento do IPTU devido à Prefeitura de Aracaju, independente da genitália que possua, ela estará inadimplente com o Fisco como qualquer outro contribuinte e, portanto, passível de repreensão. Se a imprensa comete a “deselegância” de lembrar desse detalhe sórdido e sugerir que Daniele Garcia sequer consegue gerir de forma apropriada a casa onde reside, o faz pois tal informação diz muito sobre quem afinal quer administrar uma capital. Eu não devo IPTU, não devo à União, ao Estado e nem à prefeitura, e também não serei candidato a prefeito. Quem o será, no entanto, precisa ter vida limpinha”, escreveu David Leite também no “Política sem Frescura”.

Munir Darrage