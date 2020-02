CONFIANÇA VENCE E SEGUE LÍDER DE SUA CHAVE NA COPA DO NORDESTE

16/02/20 - 07:22:26

Em jogo realizado neste sábado (15) pela quarta rodada do regional, o Dragão venceu o River do Piauí por 2 a 0 no estádio Lourival Baptista.

Mikael e Jeferson marcaram os gols do Confiança. A partida marcou a despedida do técnico Daniel Paulista, que aceitou proposta para dirigir o Sport-PE.

Com mais essa vitória, o Confiança segue na primeira colocação da chave B com 10 pontos. Na próxima rodada, o Dragão receberá no Batistão, o Fortaleza-CE, no jogo que será realizado no sábado (22)22.