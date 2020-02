Em Propriá, Estância e Glória: protestos contra Reforma da Previdência

“A CUT não abre mão de fazer a defesa dos trabalhadores, de denunciar os deputados que votaram a favor da Reforma da Previdência de Belivaldo e contra os trabalhadores. Hoje estamos em Estância, na feira de Nossa Senhora da Glória e na feira de Propriá. Na Segunda (17/2) os atos continuam na feira de Lagarto, de Capela e de Neópolis. Continuaremos nesta luta e o nome desses traidores não serão esquecidos”, afirmou Ivônia Ferreira, vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) que participou do protesto, hoje de manhã, no município de Estância.

Para a professora Ivônia Ferreira, que conduziu o ato no município de Estância, o protesto chamou a população para refletir sobre sua forma de votar. “A aprovação deste projeto foi um calote tão descarado que antes de aprovar a reforma da previdência teve deputado que providenciou sua própria aposentadoria. É triste ver isso! representantes do povo, eleitos com o voto do povo, pagos com o dinheiro do povo e dando o calote no povo de forma brusca. Mas este ano é de eleição e a população já está avisada”, reforçou Ivônia.

Pela Revogação da Reforma da Previdência de Belivaldo e Bolsonaro, o sábado (15/2) foi marcado por belas manifestações nos municípios sergipanos de Estância, Propriá e Glória.

Em Propriá, o ato começou às 9h10 e saiu da sede 1 do Sintese (professores) percorrendo toda a feira livre com panfletagem e diálogo com a população. Servidores públicos, professores e trabalhadores do comércio em geral participaram da manifestação, assim como Irani Ataíde, presidente do PT em Propriá.

Claúdio Herculano (Diretor da CUT/SE e da Fetam – Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal) avaliou o ato em Propriá de forma muito positiva. “Estes cidadãos que votaram com Belivaldo, esses traíras não têm ligação política em Propriá. Os deputados que votaram contra os trabalhadores têm o repúdio da população de Propriá. Além disso, foi um ato forte. O grupo cultural das professoras aposentadas do Sintese agitou a feira. Os feirantes também foram informados de quem são os traíras. A presença de Dudu (ex-presidente e atual secretário de Formação Sindical da CUT/SE) foi muito positiva, ele é uma liderança incrível e a população de Propriá gosta muito dele”, relatou Claúdio Herculano.

No município de Nossa Senhora da Glória, o presidente da CUT/SE, Roberto Silva, reforçou que a luta pela revogação da Reforma da Previdência de Bolsonaro e Belivaldo é urgente, pois os prejuízos de perda de direito já estão em vigor. “Caso a Reforma não seja revogada, em abril de 2020 os servidores sergipanos, que já sofrem 7 anos de arrocho salarial, vão sentir no bolso a falta de até 14% do seu salário, e também serão afetadas as pensões e aposentadorias. Não podemos aceitar que o direito à aposentadoria esteja inacessível. Por isso convido todos os servidores de Sergipe a participar desta luta”, destacou.

Os atos regionais pela revogação da Reforma da Previdência de Belivaldo/Bolsonaro continuam na próxima semana. Confira a agenda de luta para os próximos dias:

17/2 (segunda) – Capela, Lagarto e Neópolis

21/2 (sexta) – Aracaju, Bloco Siri na Lata

Como votaram os políticos de Sergipe?

Além do governador de Sergipe e do presidente do Brasil, lembramos que a Reforma da Previdência só foi possível graças ao voto e apoio do senador Alessandro Vieira, Maria do Carmo e demais deputados federais por Sergipe que aprovaram a Reforma da Previdência de Bolsonaro, com exceção de João Daniel e Fábio Henrique.

Em Sergipe, a Reforma da Previdência de Belivaldo, que seguiu quase o mesmo formato de Bolsonaro, foi aprovada a partir de dois projetos de lei pela maioria absoluta dos deputados estaduais eleitos pelo povo sergipano. A saber, aprovaram a PEC 07/2019, Adailton Martins, Capitão Samuel, Diná Almeida, Dilson de Agripino, Francisco Gualberto, Garibalde Mendonça, Goretti Reis, Ibrain Monteiro, Janier Mota, Jeferson Andrade, Luciano Bispo, Luciano Pimentel, Maísa Mitidieri, Thalysson de Valmir, Vanderbal Marinho, Zezinho Sobral, Zezinho Guimarães, Dr Samuel e Georgeo Passos.

