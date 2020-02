HOMEM É ENCONTRADO MORTO VITIMA DE AFOGAMENTO EM POVOADO DE CAPELA

16/02/20 - 09:36:40

Mais uma vitima de afogamento é registrado no interior do estado. Desta vez, o corpo de um homem conhecido como Bento, foi encontrado por populares neste sábado (15) em um açude no povoado Barracas, em Capela.

Até o momento não há informações sobre as circunstâncias da morte.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.