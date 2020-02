Monitor da Violência confirma queda de 41,3% nos homicídios em Sergipe, após três anos

A baixa entre 2016 a 2019 permitiu que 1.074 vidas fossem preservadas

Os novos dados apresentados pelo Monitor de Violência do G1 confirmaram as quedas na incidência de homicídios em Sergipe. Nos últimos três anos, o estado registrou uma queda de 41,3% nos casos desse tipo de crime, segundo o próprio levantamento, que é atestado pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública e pelo Núcleo de Estudos da USP. O resultado representou um saldo positivo de 1.074 vidas preservadas. Esse marco positivo é fruto do trabalho integrado desenvolvido pelas instituições que formam a segurança pública.

O levantamento feito pelo G1 ouviu oespecialistas do Núcleo de Estudos de Violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). A redução registrada no estado é maior do que a média nacional. Enquanto no Brasil a queda foi de 22%, em Sergipe essa retração foi de 41,3% na incidência desse crime. Apenas o último trimestre de 2019 sinalizou com um leve aumento no comparativo com o ano anterior.

O Monitor da Violência dividiu os estados em quatro grupos. No primeiro, estão os que apresentaram queda de até 11,9% nos homicídios. Já no segundo, os que tiveram reduções de até 23,9%. No terceiro, uma retração de até 35,9%. Em seguida, no quarto, queda de até 47,9%; grupo em que Sergipe está. Por fim, no quinto, os estados que apresentaram redução de até 60%.

O governador Belivaldo Chagas frisou que o foco na preservação de vidas direciona o planejamento estratégico das ações policiais em Sergipe. “Para nós, cada vida salva é importante. Estamos constantemente nos reunindo com os gestores para definir ações importante. A Segurança Pública deve ser tratada com prioridade e desde que eu assumi o estado estamos definindo ações para trazer mais tranquilidade para nosso estado. Assim, estabilizamos também o sistema prisional, pois sabemos que há uma influência dos presídios no comportamento da criminalidade”, concluiu.

O secretário João Eloy aposta na identificação e rápido desbaratamento de organizações criminosas, sobretudo às ligadas ao tráfico de entorpecentes e à prática de homicídios. “Discutimos ações diárias sobre a dinâmica e o comportamento de grupos criminosos. Felizmente em Sergipe conseguimos identificar esses grupos rapidamente e tirá-los de circulação”, avaliou Eloy.

O coronel Marcony Cabral, comandante da Polícia Militar, destacou que os resultados são positivos e são frutos do trabalho desenvolvido em conjunto. “Esse trabalho precisa continuar porque os resultados estão aparecendo e é importante que continuemos nessas operações e abordagens, no trabalho integrado”, citou.

A delegada geral, Katarina Feitoza, ressaltou a relevância dos investimentos feitos pelo Governo do Estado na constante melhoria dos serviços prestados pela SSP à população. “Nós temos um trabalho integrado, e justificamos a redução nesse trabalho que é conduzido e capitaneado pelo secretário de segurança pública. O Governo do Estado tem investido na segurança pública e todo esse investimento traz esses resultados apresentados. Assim, temos três anos consecutivos de redução”, apontou.

Informações e foto SSP