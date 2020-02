Secretário da Saúde visita obra que será modelo para ante projeto do HC

16/02/20 - 09:04:31

Com o objetivo de avaliar in loco detalhes da construção como acabamento, automação, equipamentos e todo o fluxo operacional, o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, acompanhado da superintendente executiva da SES, Adriana Menezes, técnicos da Cehop e da secretaria de Estado da Saúde (SES), realizaram na tarde da última sexta- feira, 14, uma visita às obras do Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas/BA.

O secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, explica que verificar in loco a qualidade da construção da unidade vai embasar o memorial descritivo para a licitação do Regimento Diferenciado de Construção (RDC), todos os detalhes vistos auxiliarão a contemplar o anteprojeto, que será base para o Hospital do Câncer de Sergipe.

“Pudemos ver o acabamento da obra, os equipamentos instalados, sistema de ar condicionado, reuso de água, estação de tratamento de esgoto. Nós visitamos todos os setores em construção do hospital para vermos as divisões e layouts das salas, que nos mostram os acessos, proximidade entre áreas estratégicas. Foi muito importante”, revelou o secretário.

Etapas

O projeto original, que previa a construção do Hospital do Câncer, terá novo formato, adequado à realidade atual. Primeiro, está sendo desenvolvido um novo anteprojeto para readequar a unidade. E, com base nesse anteprojeto, será dado o segundo passo que é o lançamento de novo edital de licitação em RDC para a elaboração do projeto final e consequente execução da obra.

A empresa de engenharia contratada para realizar as mudanças nessa primeira etapa destacará também os memoriais descritivos da nova unidade de saúde. Para isso, foi contratada uma empresa com experiência para elaborar o anteprojeto e os memoriais descritivos.

