Usuários reclamam do atendimento no Hospital Nestor Piva

16/02/20 - 08:20:36

Usuários reclamam do atendimento Hospital no Nestor Piva

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva, localizada na avenida Maranhão em Aracaju, foi alvo de muitas reclamações na tarde deste sábado (15) por parte dos usuários dos serviços da saúde publica.

A reclamação foi feita por parte de uma senhora que necessitou de atendimento médico e que, segundo ela, o que viu foi “uma falta de respeito com a população”, reclamou.

A situação foi denunciado através do whatsapp. “Boa tarde estou no Nestor Piva por motivo de saúde e está um caos total sem ar condicionado na área dos medicamentos desde de manhã”, disse a senhora.

Segundo ela, havia pacientes aguardando medicamentos e que chegou à unidade hospitalar às 9:00, porém só foi atendida às 13:50 horas.

Ela conclui dizendo que “é uma falta de respeito com a população aracajuana. Idosos e mulheres sofrendo com o descaso total. Lamentável, profissionais sendo obrigados a trabalhar no calor, um caos total. Enquanto se fazia as reclamações, a coordenadora veio em cima, estressada, para ver o que estava acontecendo, porém o ar só funcionou quando reclamamos”, conta a senhora.