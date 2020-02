8ª Semana Aracaju Acessível aborda tecnologias assistivas; confira a programação

17/02/20 - 14:45:26

Evento idealizado pelo vereador Lucas Aribé também vai celebrar 165 anos de Aracaju

As tecnologias assistivas e o universo de possibilidades que elas abrem para o pleno desenvolvimento das pessoas com deficiência ganharão destaque ao longo da 8ª Semana Aracaju Acessível, idealizada pelo vereador Lucas Aribé. Em edição especial, a programação deste ano será realizada no mês de março, entre os dias 15 e 22, em homenagem aos 165 anos da capital sergipana.

Com o tema “As tecnologias assistivas a serviço da inclusão social”, a semana se propõe a fomentar um diálogo com a sociedade sergipana acerca dos diversos instrumentos de acessibilidade disseminados nos últimos anos. “Essas tecnologias são capazes de proporcionar auxílio para que o cidadão potencialize suas forças e demonstre suas habilidades. No caso da pessoa com deficiência, ela pode gerar a autoconfiança e o senso de independência, fatores muito importantes para ampliar a sua participação social com qualidade de vida”, explica o vereador Lucas Aribé.

Dentre as atividades que compõem a Semana Aracaju Acessível estão o já tradicional Passeio Ciclístico Pedalando sem Barreiras, Seminário, Observatório de Acessibilidade, Roda de Conversa, Caminhada pela Acessibilidade, Audiência Pública, além dos Jogos Cidadãos e do Encontro de Libras.

Para homenagear Aracaju, no dia 17 de março, a Galera do Click Aracaju lançará exposição fotográfica no Shopping RioMar, com registros de diversos locais históricos da cidade. “As nossas ações têm um cunho educativo e cultural porque acreditamos que é a partir da experiência com o outro e do conhecimento de suas particularidades que podemos respeitar e valorizar seu potencial”, afirma Lucas, ressaltando que a acessibilidade é marca registrada de todos os eventos.

Realizada desde 2013, a Semana se consolida como o maior evento de acessibilidade do estado de Sergipe e engloba desdobramentos de uma série de ações desenvolvidas ao longo do mandato parlamentar de Lucas Aribé. “Assim como nos anos anteriores, o evento mobiliza órgãos públicos, empresas privadas, instituições do terceiro setor e os diversos integrantes da sociedade civil na construção de uma cidade que acolhe, oportuniza e valoriza integralmente a diversidade dos seus cidadãos”, diz o vereador.

Fonte e foto assessoria