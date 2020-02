ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO DE PASSEIO E MOTO DEIXA DUAS PESSOAS FERIDAS

17/02/20 - 07:11:13

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio deixou duas pessoas feridas no interior do estado.

O acidente foi registrado neste domingo (16), no Bairro Miguel Teles de Mendonça, em Itabaiana.

As informações passadas por populares são de que um veículo Corsa cruzou a pista e acabou colidindo com uma moto, com duas pessoas.

As duas vítimas que estavam na motocicleta ficaram feridas, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em seguida encaminhadas ao Hospital Regional de Itabaiana.

O veículo envolvido no acidente não foi localizado.