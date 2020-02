ACIDENTES DEIXAM DOIS CARROS PARCIALMENTE DESTRUÍDOS NO FIM DE SEMANA

17/02/20 - 06:28:51

Dois acidentes ocorridos neste domingo (16) deixaram dois carros parcialmente destruídos.

Um dos acidentes foi registrado na Rodovia dos Náufragos envolveu um veículo Ranger Rover que terminou batendo em um poste. A frente do carro ficou destruído.

O segundo acidente ocorreu no cruzamento da Rodovia das Indústrias, sentido conjunto João Alves. As informações são de que o carro acabou capotando e a vitima teve escoriações leve. Já o motorista do veículo que seria o causador do acidente, um Fiat Vivace de cor preta, evadiu-se do local, porém a placa caiu e ficou no local.

Foto redes sociais