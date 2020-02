CANTOR DEVINHO NOVAES É ACUSADO DE AGREDIR A NAMORADA. ELE NEGA

17/02/20 - 14:16:13

O cantor Devinho Novaes volta a se envolver em nova polêmica, após ser acusado de agredir a namorada Luzia Lima. O fato foi registrado pela namorada, a blogueira Luzia, que postou fotos e depoimentos em sua conta no Instagram.

Em sua postagem no instagran, a blogueira disse que a intenção não é ganhar mídia, mas acha injusto sair com uma ‘pessoa errada’ sendo que foi traída e continua com ele. “Hoje estávamos bem e deparo com isso, agressão física e verbal, o mesmo que ele disse que fiz com ele, espero que o corpo de delito verifique”, escreveu a jovem.

Devinho Novaes também falou sobre o assunto, afirmando que “meu único mal é que sou bom com as pessoas. Só postem o que vocês sabem”, disse, em seguida acrescentou “nunca gostei de bater em mulher se não está dando certo termino”, disse o cantor.

Esta é a segunda acusação contra Devinho, de agressão a namorada. Ele foi acusado de agressão pela ex-namorada, Aylle Santiago.

Foto instagram