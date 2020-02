Carro de passeio bate em um poste, sobe em calçada, atropela e mata um pedestre

17/02/20 - 10:46:59

Um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (17) deixou uma pessoa morta na avenida Rio de Janeiro, em Aracaju.

As informações passadas por populares são de que o veículo bateu em um poste e em seguida, atropelou um homem que estava na calçada, em frente a uma casa de venda de rações. O veiculo ficou com a frente destruída.

O motorista permaneceu no local, prestou apoio e foi ouvido pela polícia. Na sequência, foi encaminhado à delegacia para prestar outros esclarecimentos.

De acordo com a CPtran, o condutor alegou que perdeu o controle do veículo e atropelou o homem que passava na calçada do lado direito da via.