Carta fora do baralho

17/02/20 - 08:25:32

São mínimas as chances de o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) disputar a Prefeitura de Aracaju. Embora prometa recorrer à esfera superior, dificilmente ele reverterá a decisão do Tribunal Regional Eleitoral contrária ao seu pedido para sair do partido sem o risco de perder o mandato. Os magistrados sergipanos foram unânimes em afirmar que, ao contrário do alegado pela defesa, Gilmar não é vítima de “grave discriminação política pessoal” dentro do PSC. A não ser que Carvalho consiga provas robustas para embasar sua queixa, os juízes do TSE devem repetir o veredito da Justiça local. Claro que o deputado vai continuar se dizendo prefeiturável até para, no caso provável de não lograr êxito no recurso, se dizer vítima do sistema e tentar transferir a sua popularidade eleitoral para outra carta do baralho sucessório. Simples assim!

Mão no fogo

Não fosse também prefeiturável, o delegado de Polícia Paulo Márcio (DC) votaria de olhos fechados na colega de profissão Danielle Garcia (Cidadania), pré-candidata a prefeita de Aracaju. Bastou a moça ser criticada por setores da imprensa para o policial sair em defesa da amiga adversária com unhas e dentes. Após afirmar que a delegada conquistou inimigos poderosos por sua firmeza contra a corrupção, Márcio sacramentou: “Pela honestidade e seriedade de Danielle Garcia, eu ponho a minha mão no fogo!”. Marminino!

Filho da capital

E o deputado estadual Luciano Bispo (MDB), um itabaianense de quatro costados, será também aracajuano de coração. O título de filho da capital lhe será conferido pela Câmara de Aracaju, em solenidade marcada para o próximo dia 13, data do aniversário de Luciano. Aprovada pela unanimidade dos vereadores, a honraria foi proposta por Nitinho Vitale (PSD), que vem a ser o presidente do Legislativo aracajuano. Então, tá!

Parabéns pra você!

E quem apagou velinhas, ontem, foi a vice-governadora Eliane Aquino (PT). Entre os muitos cumprimentos por mais um ano de vida, destaca-se o governador Belivaldo Chagas (PSD). No fim do dia, o prefeiturável Márcio Macedo (PT) reuniu em sua residência lideranças petistas e amigos próximos para cantar parabéns para Eliane. Vida Longa, amiga!

Agora vai!

Após um longo período “reservado às reflexões”, o ex-deputado federal Mendonça Prado (DEM) anuncia o retorno ao confronto de ideias. Segundo ele, em breve estará voltando aos debates políticos. “Quero discutir os temas que mais angustiam a sociedade e analisar os fatos que merecem maior atenção”, revela. Em 2018, Mendoncinha disputou o governo de Sergipe, ficando na vice lanterna com apenas 1,24% dos votos. Misericórdia!

Profano e sagrado

Políticos da região do agreste participaram no mesmo dia de dois eventos: um profano e outro sagrado. Na manhã de domingo, foram a Ribeirópolis se divertir com a Festa das Caretas, que encheu de alegria e muita melação as ruas, praças e avenidas de Ribeirópolis. À tarde, contritos, prestigiaram a procissão em louvor a Nossa Senhora de Lourdes, padroeira do povoado itabaianense Sítios Novos. E assim caminha a humanidade!

Prestando contas

Logo depois do Carnaval, o secretário estadual da Saúde, Valberto de Oliveira, vai à Assembleia prestar contas das ações realizadas em 2019. O convite foi feito pela deputada estadual Janier Mota (PL), presidente da Comissão de Saúde do Legislativo. Na semana passada, quem deu as caras no Parlamento com o mesmo objetivo foi o secretário da Fazenda, Marcos Queiroz. O moço disse aos deputados que uma de suas bandeiras à frente do Fisco é combater a sonegação fiscal sem dó nem piedade. Crendeuspai!

Beabá político

Quatro políticos sergipanos filiados ao Cidadania participaram, em São Paulo, de um curso focado nas eleições municipais. Estiveram na sala de aula Danielle Garcia, Coronel Rocha, Hebert Pereira, Uilliam Pinheiro e Fernando Carvalho. Entre os temas apresentados aos 620 participantes, destacam-se a comunicação política e desafios dos municípios. Os quatro pré-candidatos de Sergipe retornaram afiados para os acalorados debates da campanha que se avizinha. Vixe!

Não abre

Quem quiser irritar a delegada de Polícia Georlize Teles (DEM) diga que a candidatura dela a prefeita de Aracaju é para inglês ver. Entrevistada pelo site Universo Político, a policial-política disse que “não me prestaria a esse papel”. Segundo Georlize, José Carlos Machado, presidente estadual do DEM, lhe garantiu com todas as letras que a pré-candidatura dela “é pra valer, não é brincadeira. Ah, bom!

Terra sem rei

Não espere encontrar o Rei Momo no Carnaval de Aracaju. Esta mitológica e simpática figura foi abolida da folia aracajuana há anos. Em vez de investir no monarca, a atual administração municipal preferiu apoiar o Rasgadinho, mais famoso bloco carnavalesco da cidade. Isso não impede que até o início do Carnaval, alguém apareça para reivindicar a coroa do Rei Momo, contudo se o fizer será por conta risco. Para quem gosta de monarquia deve ir à Socorro, onde o simpático Rei da folia Abel Wesley Rodrigues promete muita alegria durante o seu curto reinado momesco. Aff Maria!

