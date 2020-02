Corpo de Bombeiros inicia 16ª turma do Curso de Resgate Veicular

17/02/20 - 16:00:02

Bombeiros de Sergipe são referência nacional na área de resgate veicular

Começaram nesta segunda-feira (17), em Aracaju/SE, as atividades da 16ª turma do Curso de Resgate Veicular (CRV) realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE). Com participação dos alunos do Curso de Formação de Soldados (CFSd), as instruções seguem até o dia 21 e têm o objetivo de capacitar os futuros bombeiros a empregarem as melhores técnicas de extração de vítimas presas nas ferragens em casos de acidentes automobilísticos.

Durante o treinamento, os participantes aprendem a usar os equipamentos de estabilização do veículo e de desencarceramento, para cortar a lataria do carro, retirar as portas e vidros, rebater o teto, rolar painel e aplicar outras táticas de resgate e salvamento. O CBMSE é pioneiro no Norte/Nordeste na realização deste tipo de curso e hoje é referência nacional na área de resgate veicular. Segundo o capitão BM João Adauto Menêses, que ministrou a aula inaugural, a primeira edição do curso aconteceu em 2007, na capital sergipana e, de lá para cá, já foram formadas 15 turmas em Sergipe, Bahia e Pernambuco, com participação de membros de Corpos de Bombeiros de outros nove estados.

“Sempre que abrimos uma nova turma deste curso, recebemos solicitação de vagas de vários estados, por conta da expertise da nossa corporação. O mais importante é o reflexo dessa capacitação no serviço operacional. Temos percebido, desde que começamos a qualificar nossa tropa, uma melhoria na qualidade técnica do atendimento às ocorrências. As guarnições começaram a empregar princípios que permitem com que as o perações de resgate veicular sejam feitas com maior qualidade e rapidez, com ancoragem correta e uso adequado de equipamentos de proteção individual, para acesso e extração da vítima. Os riscos devem ser gerenciados, para que se tornem riscos aceitáveis”, explica o capitão, que é autor do Manual de Resgate Veicular do CBMSE/2013 e do livro Técnicas de Resgate Veicular: Veículos Leves e Pesados/2015.

Para o diretor de Pessoal, Ensino e Instrução do CBMSE, coronel BM Isaú Júnior, foi importante incluir a especialização de resgate veicular no Curso de Formação de Soldados, pois os novos integrantes da corporação já iniciam o estágio operacional depois do mês de maio. “Prestem atenção e aprendam. Não tenham vergonha de perguntar. Este é o momento de tirar dúvidas. Enquanto estão aqui no curso, vocês podem errar. Mas, nas ocorrências, terão que evitar os erros ao máximo, resgatando vítimas da melhor forma possível. Estamos dando todas as condições possíveis para uma boa qualificação. Exigiremos um retorno quando os senhores estiverem, daqui a três meses, atuando nas viaturas, na escala de serviço”, diz o diretor aos alunos.

Fonte: Ascom/CBM