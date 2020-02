Defesa Civil e Emurb vistoriam ponte da Coroa do Meio e descartam risco iminente

17/02/20 - 15:10:22

Após circular em redes sociais informações sem respaldo técnico sobre a ponte Godofredo Diniz, que interliga os bairros 13 de Julho e Coroa do Meio, técnicos da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e da Defesa Civil de Aracaju foram até o local, na manhã desta segunda-feira, 17, realizaram inspeções, análises estruturais e constataram a segurança das estruturas basilares e de sustentação da ponte.

No local, os técnicos constataram haver apenas fissura decorrente da exposição às intempéries do clima, em uma das quatro estruturas construídas próximas às pilastras de sustentação. Como estes suportes servem muito mais para suavizar as pressões horizontais, não tendo qualquer interferência nos movimentos verticais, a segurança da ponte está assegurada.

Ainda na visita desta segunda, os engenheiros e demais profissionais detectaram que há necessidade de manutenção em alguns componentes da ponte em virtude de patologias surgidas pela ação do tempo, mas que não compromete a resistência e a dinâmica da deste equipamento de interligação urbana.

Estudos anteriores

Não é o primeiro caso de fake news envolvendo essa ponte. Em meados de 2019, circulou diversas notícias falsas alardeando um suposto risco para quem transita pela Godofredo Diniz. Para tranquilizar a população e provar que não há qualquer perigo, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Emurb, realizou testes de resistência, análises das condições estáticas e atestou as condições favoráveis à trafegabilidade.

Embora com mais de 40 anos, ponte Godofredo Diniz está apta ao tráfego, necessitando tão somente de algumas intervenções que serão feitas pela Emurb.

