DEPUTADO VOLTA A CRITICAR RISCOS EM BALNEÁRIO NO MUNICÍPIO DE CUMBE

17/02/20 - 16:50:45

O deputado Luciano Pimentel (PSB), retomou na sessão desta segunda-feira, 17, um pronunciamento que fez em 7 de março de 2018, sobre as pessoas que morrem vítimas de acidentes com energia elétrica e riscos com as redes de alta tensão. Na oportunidade ele relembrou a situação de risco com fios de alta tensão que passam na Praça de Eventos do Balneário João Vieira, na cidade de Cumbe. E lamentou estar sendo responsabilizado pela não realização do carnaval na localidade.

“Há mais de dois anos, eu fiz alguns requerimentos para a Chesf, pedindo o remanejamento daquela linha de transmissão para que não ocorressem riscos às famílias que frequentam o balneário. Também encaminhei requerimentos ao Ministério Público, ao governo federal e ao Governo estadual, pois os fios cruzam a lagoa em que as pessoas tomam banho. Já se passaram dois anos e até agora nenhuma providência foi tomada”, lamenta.

Carnaval

O parlamentar lamentou que estejam divulgando que não haverá Carnaval no Balneário de Cumbe por culpa dele. “Estou aqui com a decisão judicial que determina que a prefeitura mude essa linha de transmissão para que não aconteçam riscos aos frequentadores, mas infelizmente pessoas sem compromisso estão alardeando que sou o responsável por não haver o carnaval no Balneário João Vieira”, diz.

Pimentel acrescentou que existe um laudo técnico dando conta de que a queda de um dos fios da rede elétrica na lagoa ou na hora de um evento poderá acontecer uma tragédia. “Mas, políticos que não tem preocupação com a segurança do povo, ficam atribuindo a responsabilidade por não ter o carnaval, ao deputado Luciano Pimentel. Mas eu estou com a minha consciência tranquila por ter alertado dos riscos há dois anos e por que esses políticos não tomaram as devidas providências?”, indaga.

“Apontei um problema para evitar riscos de mortes das pessoas. Quero dizer aos meus amigos de Cumbe, que tentamos resolver uma situação, pois uma carga altíssima passa por lá. É preciso que sejam mais responsáveis e eu apelo à justiça que vá buscar os responsáveis, quem usaram uma faixa de servidão indevidamente”, complementa.

Em aparte, o deputado Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA), lembrou a importância da manutenção prévia.

“É melhor não ter o carnaval do que ter luto. As pessoas que gostam de pular o carnaval vão entender lá na frente a sua preocupação e tem o meu respeito. Eu senti na pele essa coisa da falta de manutenção. Perdi um filho que brincava na quadra e por falta de manutenção, a trave caiu por cima”, enfatiza.

Luciano Pimentel complementou que a decisão da justiça visa interditar o parque temporariamente para levar segurança à população de Cumbe e aos visitantes.

Por Aldaci de Souza –Rede Alese

Foto: Jadilson Simões