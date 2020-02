Empresas de ônibus e PMA entregam mais vinte e seis ônibus à população

17/02/20 - 15:26:52

Em menos de um ano, sistema de transporte recebe 56 novos ônibus

Para melhorar a mobilidade da população de Aracaju e Região Metropolitana, 26 novos ônibus foram entregues para o sistema de transporte público coletivo, na manhã desta segunda-feira, 17, em frente à Prefeitura Municipal de Aracaju, no bairro Costa e Silva. Os veículos foram adquiridos pelas empresas Viação Atalaia (20) e Viação Paraíso (06) para compor o sistema integrado de transporte. Os novos veículos contam com padrões de tecnologia, segurança e acessibilidade, garantindo mais cidadania e conforto aos 175 mil passageiros que circulam diariamente.

“No ano passado entregamos 30 ônibus, agora mais 26, somando 56 novos veículos para renovar a frota e melhorar a vida das pessoas. Estes novos veículos vão circular nas linhas em que os ônibus estavam mais antigos e que atendem a população mais carente. São veículos com alta tecnologia, preparados para atender da forma mais confortável os aracajuanos. Foram quase R$ 10 milhões investidos, e nenhum centavo foi da Prefeitura, foi apenas com recursos das empresas, por isso nós agradecemos o empenho e a parceria”, enfatizou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Com tecnologia de ponta, os novos ônibus contam câmeras de alta resolução, GPS, validadores, sistema anjo da guarda/trava de segurança das portas, 13 assentos para a acessibilidade, chassis Mercedes e carroceria Marcopolo. Foram quase R$ 10 milhões em investimento para renovação da frota de ônibus local. “Para nós é uma satisfação muito grande poder entregar novos ônibus para população, mesmo diante das dificuldades, o setor conseguiu investir R$ 10 milhões, é um esforço que vale a pena, pois estamos dando seguimento ao plano de mobilidade urbana da Prefeitura, que vem investindo nos terminais, nas vias, e em tecnologia no sentido de trazer mais qualidade de vida a todos os passageiros. Continuaremos nos esforçando para investir na renovação da frota do sistema de transporte”, descreveu o presidente do Setransp, Alberto Almeida. Em maio de 2019, a Viação Atalaia entregou à população 30 ônibus com os mesmos padrões de tecnologia, e agora com mais 26 ônibus, sendo seis da Viação Paraíso, o setor reforça seu compromisso em atender melhor à mobilidade urbana.

Linhas:

Os novos ônibus atenderão as seguintes linhas: 031 – Eduardo Gomes/Des.Maynard via UFS; 041 – Aquarius/Centro via Aeroporto; 074 – Unit/Centro via Hospital Primavera; 307 – São Cristóvão/Zona Oeste via UFS; 402 – 2 – Santa Lúcia/D.I.A 02; 600 CP1 – Circular Praias 01 via Mosqueiro; 004 – Santa Maria/Mercado via Jardins; 005 – Maracaju/ D.I.A via Hermes Fontes; 074 – Unit/Centro via Hospital Primavera.

Fonte e foto Setransp