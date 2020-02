Estação de Bombeamento de Canindé é reformada pela Cohidro

17/02/20 - 11:14:39

Perímetro Irrigado de Lagarto também tem obras de revitalização em andamento

Dando sequência à série de melhorias nas suas estruturas localizadas no interior do estado, a Companhia de Desenvolvimento de Recursos e Irrigação de Sergipe – Cohidro concluiu a reforma da Estação de Bombeamento (EB) 06 de Canindé de São Francisco. As obras renovaram a estrutura física, elétrica e mecânica da estação, uma das sete que formam o Perímetro Irrigado Califórnia. “A reforma veio na hora certa. Melhorou muita coisa: os motores estão cobertos, a casa de força está pintada, melhoraram os materiais. Essa reforma nos dá mais confiança sobre o funcionamento dos aparelhos que temos aqui”, afirmou Carlos Valquer, que planta goiaba, quiabo, feijão-de-corda, milho e macaxeira em um dos lotes irrigados pela EB-06.

Ao total, a EB-06 recebeu um investimento de R$ 20 mil, aplicados em restauração da estrutura civil e tubulações, nova pintura protetiva, calçamento, cobertura para a área de bombas, além de novas portas, telhado, revestimento e louças sanitárias para a casa de força e o alojamento. E em paralelo às reformas físicas, houve manutenção corretiva completa das estruturas mecânicas e elétricas, facilitando o manuseio de operadores e sanando riscos de falhas e panes. O diretor administrativo e financeiro da Cohidro, Jean Nascimento, destaca que a reestruturação dos perímetros irrigados do governo do Estado foi realizada com recursos próprios.

“É uma contrapartida para o produtor irrigante, que se dedica ao pagamento da tarifa d’água para ver as melhorias. Essa reforma traz mais garantia de que a água continuará chegando. Conseguimos uma forma de diminuir muito o custo da execução das obras utilizando o nosso próprio pessoal, conforme a disponibilidade de recursos”, disse. Para o irrigante Gilvan de Oliveira, que há oito anos cultiva goiaba e quiabo em seu lote atendido pela EB-06, no Perímetro Irrigado Califórnia, a cobertura construída é uma melhoria importante. “Antes ficava descoberto e, quando chovia, enchia de água. Hoje, com a cobertura, está ótimo, porque as bombas terão mais tempo de uso, já que não ficam expostas ao sol e a chuva”, considerou.

Em todo o Estado, a Cohidro beneficia diretamente 13.500 pessoas, fornecendo água de irrigação para 1.450 lotes da agricultura familiar e 31 empresariais. Além de Canindé, o órgão administra e abastece perímetros irrigados nos municípios de Itabaiana, Areia Branca, Tobias Barreto, Lagarto, Malhador e Riachuelo. Segundo o diretor-presidente da Cohidro, Paulo Sobral, está em andamento a revitalização da EB-02, localizada em Lagarto, seguindo os mesmos moldes das reformas realizadas nas Estações de Bombeamento EB-06 e EB-03, em Canindé – onde já foi iniciada a reforma da EB-04. Para Sobral, as intervenções foram possíveis graças ao compromisso dos irrigantes e dos funcionários que trabalharam nas obras. “Faço um agradecimento especial à atuação das valorosas equipes de Conservação Predial e de Manutenção Mecânica, que vêm dedicando o esforço nas recuperações das EBs de Canindé e de Lagarto. Conto agora com o compromisso dos colaboradores que operam as EBs, tendo zelo ao manusear os equipamentos e instalações que foram reformadas, contribuindo com a conservação desse patrimônio, que é todos”, disse o diretor-presidente da Cohidro.

Operador de bomba, Ednaldo Santos atua na Cohidro há 36 anos e, nos dias da sua escala de trabalho, permanece na EB-06 por 12h seguidas. “Com a reforma, o serviço ficou mais seguro, graças às telas, cobertura e ajustes no banheiro. Tudo isso ajuda. O aspecto físico também melhorou bastante”, afirmou o funcionário, que estava em serviço no ato de entrega da reforma. Também estiveram presentes ao evento os diretores da Cohidro João Fonseca (Irrigação e Desenvolvimento Rural) e Carlos Vieira (Infraestrutura Agrícola e mecanização Agrícola); os representantes da Associação dos Servidores da Cohidro (ASC) Luiz Moura (presidente) e Alberto Santos; e a gerente do perímetro Califórnia, Eliane Morais.

